Бутурлина Людмила Дмитриевна
женский, родилась 27.07.1877
умерла 03.06.1964
ОтецБутурлин Дмитрий Сергеевич03.02.1850 г.р.
МатьЛизарди (Бобринская) Людмила Павловна02.02.1856 г.р.
Супруги
Бутурлин Дмитрий Александрович01.04.1874 г.р.
О Брайен Де Лейси Патрикий (Патрик) ПетровичМежду 1860 и 1863 г.р.Показать еще 1
Дети
N Обриен де Ласси ПатрикеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1877
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: N Обриен де Ласси Патрикеевич
Отец ребёнка: О Брайен Де Лейси Патрикий (Патрик) Петрович
Бракосочетание
Около 1900
Бракосочетание
08.12.1908
Бракосочетание
1931
Смерть
03.06.1964