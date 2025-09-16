Бутурлина Людмила Дмитриевна 27.07.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутурлина Людмила Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 27.07.1877

умерла 03.06.1964

Отец
Бутурлин Дмитрий Сергеевич03.02.1850 г.р.
Мать
Лизарди (Бобринская) Людмила Павловна02.02.1856 г.р.
Супруги
Бутурлин Дмитрий Александрович01.04.1874 г.р.
О Брайен Де Лейси Патрикий (Патрик) ПетровичМежду 1860 и 1863 г.р.
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Дети
N Обриен де Ласси ПатрикеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1877

Отец: Бутурлин Дмитрий Сергеевич

Мать: Лизарди (Бобринская) Людмила Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: N Обриен де Ласси Патрикеевич

Отец ребёнка: О Брайен Де Лейси Патрикий (Патрик) Петрович

Бракосочетание
Около 1900

Муж: Бутурлин Дмитрий Александрович

Бракосочетание
08.12.1908

Муж: О Брайен Де Лейси Патрикий (Патрик) Петрович

Бракосочетание
1931

Муж: Фейнман Соломон Романович

Смерть
03.06.1964

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