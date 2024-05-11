Инишева Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1979
Отец: Инишев Николай Иванович
Мать: Сергеева Раиса Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инишева Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Инишев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
19.06.1996
Сын: Клепиков Владимир Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.01.2009
Дочь: Инишева Ксения Владимировна
Отец ребёнка: Инишев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
06.06.2011
Отец ребёнка: Инишев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
21.08.2016
Сын: Инишев Игнат Владимирович
Отец ребёнка: Инишев Владимир Сергеевич