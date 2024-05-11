Инишева Екатерина Николаевна 13.06.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Инишева Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1979

Отец: Инишев Николай Иванович

Мать: Сергеева Раиса Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инишева Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Инишев Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
19.06.1996

Сын: Клепиков Владимир Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.01.2009

Дочь: Инишева Ксения Владимировна

Отец ребёнка: Инишев Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
06.06.2011

Сын: Инишев Егор Владимирович

Отец ребёнка: Инишев Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
21.08.2016

Сын: Инишев Игнат Владимирович

Отец ребёнка: Инишев Владимир Сергеевич

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