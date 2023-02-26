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(Малашенкова) Мария Андреева

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.07.1848

Дата смерти

08.05.1849

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1848

Отец: Малашенков Андрей (Малахов)

Мать: Малашенкова Анна Моисеева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.05.1849
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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