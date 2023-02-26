Матрона Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиДо 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марфа Самуйлова
Отец ребёнка: Силуян (Самуил) Михайлов
Рождение ребёнка
27.01.1819
Сын: Игнатий Самуйлов
Отец ребёнка: Силуян (Самуил) Михайлов
Рождение ребёнка
24.01.1820
Сын: Григорий Силуанов
Отец ребёнка: Силуян (Самуил) Михайлов
Рождение ребёнка
07.09.1821
Сын: Сазонт Силуянов
Отец ребёнка: Силуян (Самуил) Михайлов
Рождение ребёнка
28.08.1824
Сын: Семён Силуянов
Отец ребёнка: Силуян (Самуил) Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1801