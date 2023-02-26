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Матрона Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

До 1801

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марфа Самуйлова

Отец ребёнка: Силуян (Самуил) Михайлов

Рождение ребёнка
27.01.1819

Сын: Игнатий Самуйлов

Отец ребёнка: Силуян (Самуил) Михайлов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1820

Сын: Григорий Силуанов

Отец ребёнка: Силуян (Самуил) Михайлов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1821

Сын: Сазонт Силуянов

Отец ребёнка: Силуян (Самуил) Михайлов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1824

Сын: Семён Силуянов

Отец ребёнка: Силуян (Самуил) Михайлов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силуян (Самуил) Михайлов

Смерть
До 1801
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