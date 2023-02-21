Кириллова Акулина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллова Акулина Тихоновна

Кириллова Акулина Тихоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1908 ст.

Сын: Кириллов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Кириллов Николай Афанасьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.05.1915 ст.

Сын: Кириллов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кириллов Николай Афанасьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Николай Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close