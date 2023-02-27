Королева (Корюкова) Ксения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1983
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1983
Отец: Корюков Александр
Мать: Корюкова Александра
Рождение ребёнка
22.06.2004
Сын: Королев Даниил Александрович
Отец ребёнка: Королев Александр
Рождение ребёнка
24.02.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сосунов Антон Игоревич