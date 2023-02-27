Королева (Корюкова) Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Корюкова) Ксения Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1983

Отец: Корюков Александр

Мать: Корюкова Александра

Рождение ребёнка
22.06.2004

Сын: Королев Даниил Александрович

Отец ребёнка: Королев Александр

Рождение ребёнка
24.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сосунов Антон Игоревич

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