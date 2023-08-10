Варзина Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзина Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1907 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варзина Тамара

Отец ребёнка: Варзин Павел Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варзин Николай

Отец ребёнка: Варзин Павел Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варзина Мария

Отец ребёнка: Варзин Павел Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варзин Павел Романович

Смерть
Неизвестно

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