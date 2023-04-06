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(Кувыркина) Мария Александровна

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.04.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1911

Отец: Кувыркин Александр Алексеевич

Мать: Кувыркина Елисавета Димитриева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
12.04.1911
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: села Великого крестьяне - Петр Александров Локалов и Анна Константинова Свечкова. Таинство совершал священник Иоанн Родионов с псаломщиком Алексеем Кашиным ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.94... Показать все
Смерть
Неизвестно
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