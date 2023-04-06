(Кувыркина) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения11.04.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1911
Крещение
12.04.1911
Восприемники: села Великого крестьяне - Петр Александров Локалов и Анна Константинова Свечкова. Таинство совершал священник Иоанн Родионов с псаломщиком Алексеем Кашиным ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.94... Показать все
Смерть
Неизвестно