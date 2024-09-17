Горева (Сорокина) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.10.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1911
Отец: Сорокин Иван Алексеевич
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1911 год | 54
Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 73
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горев Владимир
Отец ребёнка: не указан
Крещение
04.10.1911
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1911 год | 54
Рождение ребёнка
Около 1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно