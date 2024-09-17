Горева (Сорокина) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горева (Сорокина) Любовь Ивановна

Место рождения

Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.10.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1872 г.р.

Мать

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1911

Отец: Сорокин Иван Алексеевич

Мать: Сорокина Пелагея Ивановна

Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1911 год | 54
Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 73
Место жительства
Неизвестно
Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горев Владимир

Отец ребёнка: не указан

Крещение
04.10.1911
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1911 год | 54
Рождение ребёнка
Около 1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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