Bashilov Petr Alexandrovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBashilov Petr Alexandrovich

Bashilov Petr Alexandrovich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1819

Дата смерти

29.09.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1819

Отец: Bashilov Aleksander Aleksandrovich

Мать: Bashilova Varvara Yakovlevna

Бракосочетание
03.04.1855

Жена: Башилова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
16.03.1857

Сын: Bashilov Petr Petrovich

Мать ребёнка: Башилова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Башилов Борис Петрович

Мать ребёнка: Башилова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.1860

Сын: Башилов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Башилова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Башилова Любовь Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.09.1908
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close