Bashilov Petr Alexandrovich
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1819
Дата смерти29.09.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1819
Бракосочетание
03.04.1855
Жена: Башилова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1857
Мать ребёнка: Башилова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Башилова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1860
Мать ребёнка: Башилова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Башилова Любовь Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.09.1908