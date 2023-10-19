Башилова (Максимова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башилова (Максимова) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1833

Дата смерти

26.05.1906

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.04.1855

Муж: Bashilov Petr Alexandrovich

Рождение ребёнка
16.03.1857

Сын: Bashilov Petr Petrovich

Отец ребёнка: Bashilov Petr Alexandrovich

Рождение ребёнка
1859

Сын: Башилов Борис Петрович

Отец ребёнка: Bashilov Petr Alexandrovich

Рождение ребёнка
22.07.1860

Сын: Башилов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Bashilov Petr Alexandrovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Bashilov Petr Alexandrovich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.05.1906
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