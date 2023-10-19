Башилова (Максимова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1833
Дата смерти26.05.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.04.1855
Рождение ребёнка
16.03.1857
Отец ребёнка: Bashilov Petr Alexandrovich
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Bashilov Petr Alexandrovich
Рождение ребёнка
22.07.1860
Отец ребёнка: Bashilov Petr Alexandrovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Bashilov Petr Alexandrovich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.05.1906