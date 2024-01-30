Великодный Роман Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.08.2016
Рождение ребёнка
25.11.2016
Сын: Великодный Юрий Романович
Мать ребёнка: Асмаловская Виктория Александровна
Рождение ребёнка
07.03.2019
Дочь: Великодная Нина Романовна
Мать ребёнка: Асмаловская Виктория Александровна