Великодный Роман Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великодный Роман Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.08.2016

Жена: Асмаловская Виктория Александровна

Рождение ребёнка
25.11.2016

Сын: Великодный Юрий Романович

Мать ребёнка: Асмаловская Виктория Александровна

Рождение ребёнка
07.03.2019

Дочь: Великодная Нина Романовна

Мать ребёнка: Асмаловская Виктория Александровна

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