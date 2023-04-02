Коваленко Петр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Петр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1900 ст.

Сын: Коваленко Александр Петрович

Мать ребёнка: Коваленко Ольга Серапионовна

Военная служба
1900 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Поручик 52-го пехотного Виленского полка.
Военная служба
1900 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Поручик 52-го пехотного Виленского полка.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Ольга Серапионовна

Смерть
Неизвестно
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