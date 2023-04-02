Коваленко Петр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1900 ст.
Сын: Коваленко Александр Петрович
Мать ребёнка: Коваленко Ольга Серапионовна
Военная служба
1900 ст.
Поручик 52-го пехотного Виленского полка.
Военная служба
1900 ст.
Поручик 52-го пехотного Виленского полка.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно