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Горяева -- Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горяев Степан Архипович

Рождение ребёнка
22.06.1901

Дочь: Горяева Агрипина Степановна

Отец ребёнка: Горяев Степан Архипович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
12.10.1902

Сын: Горяев Тарас Степанович

Отец ребёнка: Горяев Степан Архипович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Смерть
Неизвестно

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