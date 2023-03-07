Трегубова (Репина) Соломонида Тихонова
Место рожденияпоч. Злыгостевский, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Злыгостевский, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Матрона Тихонова
Отец ребёнка: Трегубов Тихон Андреев
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Трегубов Дементий Тихонов
Отец ребёнка: Трегубов Тихон Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Злыгостевский, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762