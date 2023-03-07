Трегубова (Репина) Соломонида Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова (Репина) Соломонида Тихонова

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Место рождения

поч. Злыгостевский, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Злыгостевский, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Матрона Тихонова

Отец ребёнка: Трегубов Тихон Андреев

Скрипинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Трегубов Дементий Тихонов

Отец ребёнка: Трегубов Тихон Андреев

Скрипинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Тихон Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Злыгостевский, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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