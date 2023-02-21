Мартынов Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынов Анатолий Васильевич

Мартынов Анатолий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1971

Дочь: Наливайченко Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Мартынова Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
15.01.1987

Сын: Мартынов Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Мартынова Татьяна Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Татьяна Евгеньевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close