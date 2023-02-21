Мартынов Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1971
Дочь: Наливайченко Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Мартынова Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
15.01.1987
Сын: Мартынов Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Мартынова Татьяна Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно