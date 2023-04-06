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Зобнина (Селезнева) Валентина Георгиевна
Зобнина (Селезнева) Валентина Георгиевна
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Место рождения
Прокопьевск
, Прокопьевский, Кемеровская область
Дата рождения
08.09.?
Пол
Женский
Отец
Селезнев Георгий Дмитриевич
1928 г.р.
Мать
Селезнева Раиса Филиповна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.?
Отец:
Селезнев Георгий Дмитриевич
Мать:
Селезнева Раиса Филиповна
Прокопьевск
, Прокопьевский, Кемеровская область
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