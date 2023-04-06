Зобнина (Селезнева) Валентина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобнина (Селезнева) Валентина Георгиевна

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Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

08.09.?

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.?

Отец: Селезнев Георгий Дмитриевич

Мать: Селезнева Раиса Филиповна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
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