Домусчи Стефан 12.06.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домусчи Стефан

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Место рождения

г. Борисоглебск, Воронежской области, СССР

Дата рождения

12.06.1984

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1962 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1984

Отец: Домусчи Алексадр

Мать: Домусчи (Третьякова) Светлана

г. Борисоглебск, Воронежской области, СССР
Работа или профессия
Неизвестно
священник, преподаватель МДА
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.09.2005

Жена: (Сысоева) Ольга

г. Воронеж, Россия
Рождение ребёнка
12.11.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сысоева) Ольга

Рождение ребёнка
19.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сысоева) Ольга

Воронеж
Рождение ребёнка
14.06.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сысоева) Ольга

Воронеж

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