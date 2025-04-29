Домусчи Стефан
Место рожденияг. Борисоглебск, Воронежской области, СССР
Дата рождения12.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1984
Отец: Домусчи Алексадр
г. Борисоглебск, Воронежской области, СССР
Работа или профессия
Неизвестно
священник, преподаватель МДА
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.09.2005
Жена: (Сысоева) Ольга
г. Воронеж, Россия
Рождение ребёнка
12.11.2006
Рождение ребёнка
19.01.2011
Воронеж
Рождение ребёнка
14.06.2016
Воронеж