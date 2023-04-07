Митченкова Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митченкова Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1963

Отец: не указан

Мать: Митченкова Екатерина Петровна

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