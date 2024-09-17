Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Майорова Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
16.03.1982

Дочь: Брызгалова (Майорова) Анна Владимировна

Мать ребёнка: Майорова Галина Васильевна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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