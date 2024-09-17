Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Майорова Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1982
Дочь: Брызгалова (Майорова) Анна Владимировна
Мать ребёнка: Майорова Галина Васильевна
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно