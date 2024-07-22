Маня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стаматов Георгий Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан
Отец ребёнка: Кысса Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кысса Пётр
Рождение ребёнка
1948
Сын: Пётр
Отец ребёнка: Кысса Пётр
Рождение ребёнка
1954
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Кысса Пётр
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Кысса Пётр