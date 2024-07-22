Маня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стаматов Георгий Михайлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан

Отец ребёнка: Кысса Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кысса Пётр

Рождение ребёнка
1948

Сын: Пётр

Отец ребёнка: Кысса Пётр

Рождение ребёнка
1954

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Кысса Пётр

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Кысса Пётр

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