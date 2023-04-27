van Loon-Heinsberg Gottfried — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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van Loon-Heinsberg Gottfried

Место рождения

Of,Huis Dalenbroek bij Herkenbosch,Limburg,Netherlands

Дата рождения

Около 1325

Дата смерти

Около 1395

Пол

Мужской

Отец

Около 1305 г.р.

Мать

1310 г.р.

Жена

Около 1335 г.р.

Дети

Около 1360 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1325

Отец: van Loon-Heinsberg Dalembroch Johan I

Мать: van Valkenburg (van Voorne van Cuijk) Catharina

Работа или профессия
Неизвестно
comte de Looz
Бракосочетание
07.02.1357

Жена: von Jülich (van Gulik) Philippa

Рождение ребёнка
Около 1360

Сын: von Loon-Heinsberg Johann Graf

Мать ребёнка: von Jülich (van Gulik) Philippa

Смерть
Около 1395

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