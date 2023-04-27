van Loon-Heinsberg Gottfried
Место рожденияOf,Huis Dalenbroek bij Herkenbosch,Limburg,Netherlands
Дата рожденияОколо 1325
Дата смертиОколо 1395
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1325
Работа или профессия
Неизвестно
comte de Looz
Бракосочетание
07.02.1357
Рождение ребёнка
Около 1360
Сын: von Loon-Heinsberg Johann Graf
Мать ребёнка: von Jülich (van Gulik) Philippa
Смерть
Около 1395