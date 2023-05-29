Мартен (Шидловская) Елизавета Николаевна 31.07.1938 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартен (Шидловская) Елизавета Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 31.07.1938, г. Кенитра, Марокко, Третья Французская республика

Мать
Шидловская (Лёвшина) Надежда Дмитриевна02.01.1904 г.р.
Отец
Шидловский Сергей Николаевич10.12.1897 г.р.
Супруги
Мартен Пьер Анри1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1938

Отец: Шидловский Сергей Николаевич

Мать: Шидловская (Лёвшина) Надежда Дмитриевна

г. Кенитра, Марокко, Третья Французская республика

Бракосочетание
08.10.1961

Муж: Мартен Пьер Анри

г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика

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