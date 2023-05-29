Мартен (Шидловская) Елизавета Николаевна
женский, родилась 31.07.1938, г. Кенитра, Марокко, Третья Французская республика
МатьШидловская (Лёвшина) Надежда Дмитриевна02.01.1904 г.р.
ОтецШидловский Сергей Николаевич10.12.1897 г.р.
Супруги
Мартен Пьер Анри1928 г.р.
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Рождение
31.07.1938
г. Кенитра, Марокко, Третья Французская республика
Бракосочетание
08.10.1961
Муж: Мартен Пьер Анри
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика