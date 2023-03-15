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Гавриш ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1982

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Гавриш Александр Николаевич

Рождение ребёнка
12.09.1984

Сын: Гавриш Александр Александрович

Отец ребёнка: Гавриш Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриш Александр Николаевич

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