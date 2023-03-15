Гавриш ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1982
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Гавриш Александр Николаевич
Рождение ребёнка
12.09.1984
Сын: Гавриш Александр Александрович
Отец ребёнка: Гавриш Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно