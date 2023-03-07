Обухова Федора Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухова Федора Григорьева

Обухова Федора Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1864 ст.

Сын: Обухов Аверкий Иванович

Отец ребёнка: Обухов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Обухова Аграпена Ивановна

Отец ребёнка: Обухов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close