Обухова Федора Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1864 ст.
Отец ребёнка: Обухов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Обухова Аграпена Ивановна
Отец ребёнка: Обухов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858