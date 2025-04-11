Ивашкин Михаил Григорьевич
мужской, родился 23.07.1842
умер После 1883
ОтецИвашкин Григорий Петрович11.04.1792 г.р.
МатьИвашкина (Похвиснева) Елизавета Михайловна1807 г.р.
Супруги
Ивашкина (Алисова) Надежда НиколаевнаОколо 1850 г.р.
Дети
Ивашкин Владимир Михайлович05.06.1877 г.р.
Ивашкин Михаил Михайлович13.08.1879 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1842
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1877
Сын: Ивашкин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Ивашкина (Алисова) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
13.08.1879
Сын: Ивашкин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Ивашкина (Алисова) Надежда Николаевна
Смерть
После 1883