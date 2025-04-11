Ивашкин Михаил Григорьевич 23.07.1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Ивашкин Михаил Григорьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.07.1842

умер После 1883

Отец
Ивашкин Григорий Петрович11.04.1792 г.р.
Мать
Ивашкина (Похвиснева) Елизавета Михайловна1807 г.р.
Супруги
Ивашкина (Алисова) Надежда НиколаевнаОколо 1850 г.р.
Дети
Ивашкин Владимир Михайлович05.06.1877 г.р.
Ивашкин Михаил Михайлович13.08.1879 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1842

Отец: Ивашкин Григорий Петрович

Мать: Ивашкина (Похвиснева) Елизавета Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивашкина (Алисова) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
05.06.1877

Сын: Ивашкин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Ивашкина (Алисова) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
13.08.1879

Сын: Ивашкин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Ивашкина (Алисова) Надежда Николаевна

Смерть
После 1883

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