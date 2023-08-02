Мамсуров Кудайнат Дударукоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсуров Кудайнат Дударукоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Мамсуров Дударуко

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамсуров Дзигута

Мать ребёнка: Мамсурова (Туганова) Фатимат (Дзибушка) Касполатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамсуров Казбек

Мать ребёнка: Мамсурова (Туганова) Фатимат (Дзибушка) Касполатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамсурова (Туганова) Фатимат (Дзибушка) Касполатовна

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