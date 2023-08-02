Мамсуров Кудайнат Дударукоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Мамсуров Дударуко
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамсуров Дзигута
Мать ребёнка: Мамсурова (Туганова) Фатимат (Дзибушка) Касполатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамсуров Казбек
Мать ребёнка: Мамсурова (Туганова) Фатимат (Дзибушка) Касполатовна
Бракосочетание
Неизвестно