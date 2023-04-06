Шаманин Пётр Фокиевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1635
Дата смертиДо 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1635
Отец: Шаманин Фока Кондратьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1672
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1678
Рождение ребёнка
До 1680
Сын: Шаманин Афанасий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
После 1680
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Шаманина Евфимия Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Шаманина Евфимия Игнатьевна
Смерть
До 1710