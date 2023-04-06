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Шаманин Пётр Фокиевич

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Место рождения

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

До 1635

Дата смерти

До 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1635

Отец: Шаманин Фока Кондратьевич

Мать: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Шаманин Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1678
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1680

Сын: Шаманин Афанасий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
После 1680

Жена: Шаманина Евфимия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Шаманина Евфимия Игнатьевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Шаманина Евфимия Игнатьевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1710
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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