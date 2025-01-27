Шупинский Николай Александрович
мужской, родился После 1775
умер Неизвестно
Супруги
Шупинская (Толстая) Екатерина ИвановнаОколо 1784 г.р.
Дети
Шупинский Константин НиколаевичПосле 1800 г.р.
Шупинский Сергей Николаевич1819 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1800
Сын: Шупинский Константин Николаевич
Мать ребёнка: Шупинская (Толстая) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Шупинский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Шупинская (Толстая) Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно