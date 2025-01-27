Шупинский Николай Александрович После 1775 — найти родственников по фамилии на Familio

Шупинский Николай Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился После 1775

умер Неизвестно

Супруги
Шупинская (Толстая) Екатерина ИвановнаОколо 1784 г.р.
Дети
Шупинский Константин НиколаевичПосле 1800 г.р.
Шупинский Сергей Николаевич1819 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шупинская (Толстая) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
После 1800

Сын: Шупинский Константин Николаевич

Мать ребёнка: Шупинская (Толстая) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Шупинский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Шупинская (Толстая) Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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