Ширшова Анастасия (Настасья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшова Анастасия (Настасья)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 или 1800 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшов Андрей Ильин

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1817 или 1820 ст.

Дочь: Карягина (Ширшова) Домна Андреева

Отец ребёнка: Ширшов Андрей Ильин

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: (Ширшова) Ульяна Андреева

Отец ребёнка: Ширшов Андрей Ильин

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1822 или 1824 ст.

Сын: Ширшов Иван 1 Андреев

Отец ребёнка: Ширшов Андрей Ильин

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
До 1834 ст.

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