Ширшова Анастасия (Настасья)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиДо 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ширшов Андрей Ильин
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1817 или 1820 ст.
Дочь: Карягина (Ширшова) Домна Андреева
Отец ребёнка: Ширшов Андрей Ильин
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: (Ширшова) Ульяна Андреева
Отец ребёнка: Ширшов Андрей Ильин
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1822 или 1824 ст.
Отец ребёнка: Ширшов Андрей Ильин
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
До 1834 ст.