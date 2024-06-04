Ксенофонтова Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Ксенофонтов Емельян Николаевич
Отец ребёнка: Ксенофонтов Николай Степанович
Рождение ребёнка
01.03.1898
Дочь: Ксенофонтова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Ксенофонтов Николай Степанович
Рождение ребёнка
21.04.1900
Дочь: Ксенофонтова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Ксенофонтов Николай Степанович
Рождение ребёнка
06.08.1902
Сын: Ксенофонтов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Ксенофонтов Николай Степанович
Смерть
Неизвестно