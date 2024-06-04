Ксенофонтова Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксенофонтова Любовь Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ксенофонтов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Ксенофонтов Емельян Николаевич

Отец ребёнка: Ксенофонтов Николай Степанович

Рождение ребёнка
01.03.1898

Дочь: Ксенофонтова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Ксенофонтов Николай Степанович

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1900

Дочь: Ксенофонтова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Ксенофонтов Николай Степанович

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1902

Сын: Ксенофонтов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Ксенофонтов Николай Степанович

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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