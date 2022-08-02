Тютчев Дмитрий Фёдорович 14.06.1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тютчев Дмитрий Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 14.06.1841

умер 11.07.1870

Отец
Тютчев Фёдор Иванович05.12.1803 г.р.
Мать
Тютчева Эрнестина (фон Пфеффель) Фёдоровна08.04.1810 г.р.
Супруги
Тютчева (Мельникова) Ольга Александровна14.06.1830 г.р.
Дети
Дефабр (Тютчева) Ольга Дмитриевна06.02.1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1841

Отец: Тютчев Фёдор Иванович

Мать: Тютчева Эрнестина (фон Пфеффель) Фёдоровна

Бракосочетание
1868

Жена: Тютчева (Мельникова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
06.02.1869

Дочь: Дефабр (Тютчева) Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Тютчева (Мельникова) Ольга Александровна

Смерть
11.07.1870

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