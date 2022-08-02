Тютчев Дмитрий Фёдорович
мужской, родился 14.06.1841
умер 11.07.1870
ОтецТютчев Фёдор Иванович05.12.1803 г.р.
МатьТютчева Эрнестина (фон Пфеффель) Фёдоровна08.04.1810 г.р.
Супруги
Тютчева (Мельникова) Ольга Александровна14.06.1830 г.р.
Дети
Дефабр (Тютчева) Ольга Дмитриевна06.02.1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1841
Бракосочетание
1868
Рождение ребёнка
06.02.1869
Дочь: Дефабр (Тютчева) Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Тютчева (Мельникова) Ольга Александровна
Смерть
11.07.1870