Градинару (Маклакова) Валентина (Нюрка) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Градинару (Маклакова) Валентина (Нюрка)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наний Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Градинару Владимир Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария (Муська) Владимировна

Отец ребёнка: Градинару Владимир Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Градинару Владимир Кириллович

Смерть
Неизвестно
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