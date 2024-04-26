Parbury (Семанова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1907 ст.
Дата смерти29.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1907 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Parbury Laurence.
Место жительства
Неизвестно
Эмиграция
01.10.1922
Откуда: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток | Куда: г. Харбин, Китай | Госархив Хабаровского края | Ф.Р-880 Оп. 3 Дело 42723
Эмиграция
1949
Откуда: Китай, г. Шанхай | Куда: г. Рио-де-Жанейро | В 1949 находясь в окружённом Гомендановском Шанхае, войсками коммунистов Мао, с семьей был вынужден эвакуироваться в Гонконг, а оттуда в Сан Франци... Показать все
Смерть
29.05.1975