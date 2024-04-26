Parbury (Семанова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Parbury (Семанова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1907 ст.

Дата смерти

29.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1907 ст.

Отец: Семанов Иван Васильевич

Мать: Семанова (Петрова) Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Parbury Laurence.

Место жительства
Неизвестно
Эмиграция
01.10.1922
Откуда: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток | Куда: г. Харбин, Китай | Госархив Хабаровского края | Ф.Р-880 Оп. 3 Дело 42723
Эмиграция
1949
Откуда: Китай, г. Шанхай | Куда: г. Рио-де-Жанейро | В 1949 находясь в окружённом Гомендановском Шанхае, войсками коммунистов Мао, с семьей был вынужден эвакуироваться в Гонконг, а оттуда в Сан Франци... Показать все
Смерть
29.05.1975

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