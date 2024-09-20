Гитальская (Захарченко) Татьяна Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гитальская (Захарченко) Татьяна Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий Иванович

Отец ребёнка: Гитальский (Гатальский) Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Гитальский (Гатальский) Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Гитальский (Гатальский) Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жихарева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Гитальский (Гатальский) Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гитальский (Гатальский) Иван Васильевич

Рождение ребёнка
21.08.1968

Дочь: Карабаницкая (Гитальская) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Гитальский (Гатальский) Иван Васильевич

по паспорту 21, а на самом деле 16 августа родилась

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