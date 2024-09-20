Гитальская (Захарченко) Татьяна Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий Иванович
Отец ребёнка: Гитальский (Гатальский) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Гитальский (Гатальский) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Гитальский (Гатальский) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жихарева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Гитальский (Гатальский) Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1968
Дочь: Карабаницкая (Гитальская) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Гитальский (Гатальский) Иван Васильевич
по паспорту 21, а на самом деле 16 августа родилась