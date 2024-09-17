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Ширшов Яков Миронов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.03.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 или 1833 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1867 ст.

Отец: Ширшов Мирон Андреев

Мать: Ширшова Анна Яковлева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы собственник крестьянин Мирон Андреев и законная его жена Анна Яковлева,оба православные
Крещение
19.03.1867 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Той же деревни собственник крестьянин Зотей Павлов и девица Евфросинья Леонтьева
Смерть
Неизвестно

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