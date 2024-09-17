Ширшов Яков Миронов
Место рождения
Дата рождения11.03.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1867 ст.
Отец: Ширшов Мирон Андреев
Мать: Ширшова Анна Яковлева
Деревни верхней Сарпалы собственник крестьянин Мирон Андреев и законная его жена Анна Яковлева,оба православные
Крещение
19.03.1867 ст.
Восприемники: Той же деревни собственник крестьянин Зотей Павлов и девица Евфросинья Леонтьева
Смерть
Неизвестно