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Анна Иванова

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Место рождения

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
?.01.1791

Муж: Демид Алексеев

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
21.10.1808

Сын: Стефан Демидов

Отец ребёнка: Демид Алексеев

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1811

Сын: Тимофей Демидов

Отец ребёнка: Демид Алексеев

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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