Анна Иванова
Место рождениясельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
?.01.1791
Муж: Демид Алексеев
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
21.10.1808
Сын: Стефан Демидов
Отец ребёнка: Демид Алексеев
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1811
Сын: Тимофей Демидов
Отец ребёнка: Демид Алексеев
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно