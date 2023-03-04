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Сухих Семен Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Отец

1705 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Сухих Захар Фёдорович

Мать: не указана

Смерть
1803
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