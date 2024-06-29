Баяндин Пётр Софонович
Место рождения
Дата рождения27.01.1791
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.01.1791
Отец: Баяндин Софон Иванович
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 6
Бракосочетание
24.02.1808
Жена: Ботева Мариамна Павловна
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.259, С.544
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Ботева Мариамна Павловна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия 1834
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Баяндина Зиновия Петровна
Мать ребёнка: Ботева Мариамна Павловна
Рождение ребёнка
07.07.1813
Мать ребёнка: Ботева Мариамна Павловна
Мучаки, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 220, С.530 – МК-1813
Рождение ребёнка
06.04.1815
Сын: Баяндин Кондратий (при крещении - Конан) Петрович
Мать ребёнка: Ботева Мариамна Павловна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия 1834
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Ботева Мариамна Павловна
Рождение ребёнка
02.06.1819
Мать ребёнка: Ботева Мариамна Павловна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия 1834
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Баяндина Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Ботева Мариамна Павловна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия 1834
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Ботева Мариамна Павловна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия 1834
Смерть
1825
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия 1834