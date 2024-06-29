Баяндин Пётр Софонович 27.01.1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндин Пётр Софонович

Место рождения

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

27.01.1791

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1791

Отец: Баяндин Софон Иванович

Мать: Долдина Домнина Андреевна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 6
Бракосочетание
24.02.1808

Жена: Ботева Мариамна Павловна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.259, С.544
Рождение ребёнка
1809

Сын: Баяндин Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Ботева Мариамна Павловна

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия 1834
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Баяндина Зиновия Петровна

Мать ребёнка: Ботева Мариамна Павловна

Рождение ребёнка
07.07.1813

Сын: Баяндин Леонтий Петрович

Мать ребёнка: Ботева Мариамна Павловна

Мучаки, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 220, С.530 – МК-1813
Рождение ребёнка
06.04.1815

Сын: Баяндин Кондратий (при крещении - Конан) Петрович

Мать ребёнка: Ботева Мариамна Павловна

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия 1834
Рождение ребёнка
1817

Сын: Баяндин Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Ботева Мариамна Павловна

Рождение ребёнка
02.06.1819

Сын: Баяндин Иван Петрович

Мать ребёнка: Ботева Мариамна Павловна

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия 1834
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Баяндина Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Ботева Мариамна Павловна

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия 1834
Рождение ребёнка
1823

Сын: Баяндин Иван-мл Петрович

Мать ребёнка: Ботева Мариамна Павловна

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия 1834
Смерть
1825
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия 1834

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