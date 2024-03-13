Rodie Johann Conrad
Место рожденияBeideck (Talovka), Saratov, Russia
Дата рождения07.04.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1853
Отец: Rodie Johann Conrad
Мать: Maria Elisabeth
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
10.03.1887
Сын: Rodie John
Мать ребёнка: Rodie Katharina Maria
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Rodie Katharina Maria
Смерть
Неизвестно
Russia