Rodie Johann Conrad — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rodie Johann Conrad

Место рождения

Beideck (Talovka), Saratov, Russia

Дата рождения

07.04.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

1833 г.р.

Жена

1849 г.р.

Дети

1887 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1853

Отец: Rodie Johann Conrad

Мать: Maria Elisabeth

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
10.03.1887

Сын: Rodie John

Мать ребёнка: Rodie Katharina Maria

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Rodie Katharina Maria

Смерть
Неизвестно
Russia
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