Стойко Оксана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стойко Оксана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.08.2011

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.2013

Дочь: Иванова Тарья Петровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.2018

Сын: Иванов Мирон Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
12.09.2022

Муж: скрыто настройками приватности

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