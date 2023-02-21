Стойко Оксана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.08.2011
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.2013
Дочь: Иванова Тарья Петровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.2018
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
12.09.2022
Муж: скрыто настройками приватности