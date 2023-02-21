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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1903

Дата смерти

13.12.1982

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1903

Отец: Pauls Dietrich

Мать: Pauls Maria

Смерть
13.12.1982
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