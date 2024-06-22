Гнатышина Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гнатышин Андрей Эдуардович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гнатышин Андрей Андреевич
Отец ребёнка: не указан