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Никонов Семен Елизаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Крестьянин Нижне-Кайраклинского хутора, а невеста - Кайраклинского хутора.
Бракосочетание
06.02.1905

Жена: Никонова (Садчикова) Евдокия Федотова

Кайракла, Кувандыкский, Оренбургская область
Свидетели: по жениху Нижне-Кайраклинского хутора крестьяне Семен Обухов, Иван Никонов и Василий Обухов; по невесте Кайраклинского хутора крестьяне Василий Тимошин, Николай Филиппов и Иван Пименов.
Смерть
Неизвестно

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