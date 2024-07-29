Никонов Семен Елизаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Крестьянин Нижне-Кайраклинского хутора, а невеста - Кайраклинского хутора.
Бракосочетание
06.02.1905
Кайракла, Кувандыкский, Оренбургская область
Свидетели: по жениху Нижне-Кайраклинского хутора крестьяне Семен Обухов, Иван Никонов и Василий Обухов; по невесте Кайраклинского хутора крестьяне Василий Тимошин, Николай Филиппов и Иван Пименов.
Смерть
Неизвестно