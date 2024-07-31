Никонова (Садчикова) Евдокия Федотова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Садчиков Федот Гаврилов
Бракосочетание
06.02.1905
Свидетели: по жениху Нижне-Кайраклинского хутора крестьяне Семен Обухов, Иван Никонов и Василий Обухов; по невесте Кайраклинского хутора крестьяне Василий Тимошин, Николай Филиппов и Иван Пименов.
Смерть
Неизвестно