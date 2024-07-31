Никонова (Садчикова) Евдокия Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова (Садчикова) Евдокия Федотова

Место рождения

Кайракла, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1851 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Муж

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Садчиков Федот Гаврилов

Мать: Садчикова Ксения Устинова

Кайракла, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
06.02.1905

Муж: Никонов Семен Елизаров

Кайракла, Кувандыкский, Оренбургская область
Свидетели: по жениху Нижне-Кайраклинского хутора крестьяне Семен Обухов, Иван Никонов и Василий Обухов; по невесте Кайраклинского хутора крестьяне Василий Тимошин, Николай Филиппов и Иван Пименов.
Смерть
Неизвестно

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