Алиева (Бабаева) Дилара Исак Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиева (Бабаева) Дилара Исак Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1936

Дата смерти

01.07.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахундов(Алиев) Бахтияр Таги Оглы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахундов(Алиев) Бахтияр Таги Оглы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахундов(Алиев) Бахтияр Таги Оглы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахундов(Алиев) Бахтияр Таги Оглы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахундов(Алиев) Бахтияр Таги Оглы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахундов(Алиев) Бахтияр Таги Оглы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахундов(Алиев) Бахтияр Таги Оглы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахундов(Алиев) Бахтияр Таги Оглы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахундов(Алиев) Бахтияр Таги Оглы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахундов(Алиев) Бахтияр Таги Оглы

Рождение ребёнка
06.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахундов(Алиев) Бахтияр Таги Оглы

Рождение ребёнка
28.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахундов(Алиев) Бахтияр Таги Оглы

Смерть
01.07.2014

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