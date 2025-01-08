Шеманова (Никитина) Наталья Алексеевна
Место рожденияМосква
Дата рождения26.11.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1957
Москва
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
18.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
28.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва