Шеманова (Никитина) Наталья Алексеевна 26.11.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шеманова (Никитина) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Москва

Дата рождения

26.11.1957

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1957

Отец: Никитин Алексей Васильевич

Мать: Никитина (Карташева) Майя Викторовна

Москва
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Москва
Рождение ребёнка
18.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Рождение ребёнка
28.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва

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