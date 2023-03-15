Proszkowska (Leszczyńska h. Awdaniec) Michalina
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти27.11.1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Leszczyński H. Awdaniec Michał
Мать: Maria
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Proszkowski Z Proszek H. Łada Lucjan Emilian
Рождение ребёнка
03.03.1883
Дочь: Przyłęcka Z D. Proszkowska Stanisława
Отец ребёнка: Proszkowski Z Proszek H. Łada Lucjan Emilian
Рождение ребёнка
05.02.1885
Сын: Proszkowski Tadeusz Seweryn
Отец ребёнка: Proszkowski Z Proszek H. Łada Lucjan Emilian
Jawor Solecki, Polska
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1927
Jawor Solecki
Похороны
Неизвестно
Jawor Solecki