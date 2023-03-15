Proszkowska (Leszczyńska h. Awdaniec) Michalina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Proszkowska (Leszczyńska h. Awdaniec) Michalina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

27.11.1927

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Leszczyński H. Awdaniec Michał

Мать: Maria

Рождение ребёнка
1881

Сын: Proszkowski Franciszek

Отец ребёнка: Proszkowski Z Proszek H. Łada Lucjan Emilian

Рождение ребёнка
03.03.1883

Дочь: Przyłęcka Z D. Proszkowska Stanisława

Отец ребёнка: Proszkowski Z Proszek H. Łada Lucjan Emilian

Рождение ребёнка
05.02.1885

Сын: Proszkowski Tadeusz Seweryn

Отец ребёнка: Proszkowski Z Proszek H. Łada Lucjan Emilian

Jawor Solecki, Polska
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Proszkowski Z Proszek H. Łada Lucjan Emilian

Смерть
27.11.1927
Jawor Solecki
Похороны
Неизвестно
Jawor Solecki
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