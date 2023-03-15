Przyłęcka z d. Proszkowska (Proszkowska) Stanisława — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Przyłęcka z d. Proszkowska (Proszkowska) Stanisława

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1883

Дата смерти

22.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1883

Отец: Proszkowski Z Proszek H. Łada Lucjan Emilian

Мать: Proszkowska Michalina

Рождение ребёнка
30.08.1902

Дочь: Chądzyńska Maria

Отец ребёнка: Przyłęcki Tadeusz

Рождение ребёнка
28.01.1906

Дочь: Antoszewska Zofia

Отец ребёнка: Przyłęcki Tadeusz

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Wanda

Отец ребёнка: Przyłęcki Tadeusz

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Przyłęcki Tadeusz

Смерть
22.09.1953
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