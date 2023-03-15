Przyłęcka z d. Proszkowska (Proszkowska) Stanisława
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1883
Дата смерти22.09.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1883
Рождение ребёнка
30.08.1902
Дочь: Chądzyńska Maria
Отец ребёнка: Przyłęcki Tadeusz
Рождение ребёнка
28.01.1906
Дочь: Antoszewska Zofia
Отец ребёнка: Przyłęcki Tadeusz
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Wanda
Отец ребёнка: Przyłęcki Tadeusz
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Przyłęcki Tadeusz
Смерть
22.09.1953
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