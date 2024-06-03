Шачнева (Шахова) Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1896 ст.
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Ивана Иванова Шачнева сын Авраамий Иванович 18 лет вдовы солдатки Акилины Егоровой Шаховой дочь Феодосия Ивановна 17 лет
Смерть
Неизвестно