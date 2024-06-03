Шачнева (Шахова) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шачнева (Шахова) Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1896 ст.

Муж: Шачнев Аврамий Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Ивана Иванова Шачнева сын Авраамий Иванович 18 лет вдовы солдатки Акилины Егоровой Шаховой дочь Феодосия Ивановна 17 лет
Смерть
Неизвестно

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